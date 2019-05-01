غدًا.. "القومية العربية" تقدم أشهر أغاني الزمن الجميل على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً حفلًا غنائيًا، على المسرح الكبير تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وتقدم الفرقة ضمن برنامج الحفل: "العيون السود، الحب اللي كان، مداح القمر لبليغ حمدي، إيه انكتب لي لمحمد عبدالوهاب، مال القمر لمحمد فوزي، غلطة واحدة لمحمد الموجي، وهجرتك لرياض السنباطي"، آداء "أميرة سعيد، أشرف وليد، غادة آدم، خالد عبدالغفار، بلال فوزي، هند النحاس، أحمد سعيد وحسناء".

يُذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989؛ بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراث الموسيقى العربية للحفاظ عليه من الاندثار.