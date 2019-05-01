أحمد فهمي يهاجم نجوم دراما رمضان لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هاجم الفنان أحمد فهمي عدد من نجوم السباق الدرامي لرمضان المقبل بتغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وكتب "فهمي": " مش قادر استوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدر على السوشيال ميديا إنه رقم ١ من قبل عرض المسلسلات .. حتى لو ده صح مش لازم تكسر اللي حواليك و تقلل منهم".
وأضاف:" المنافسة حلوة وكل مايكون فيه أعمال حلوة يكون أحسن .. في اَي حته في العالم كله بيتمني النجاح للمنافس إلا عندنا".
وتابع :" في تغريدة أخرى :" بالتوفيق للجميع".
يذكر أن فهمي يخوض السباق الدرامي لرمضان المقبل بمسلسل لبناني يحمل اسم "بروفا"، بجانب النجمة ماجي بوغصن.
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