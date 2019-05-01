أحمد فهمي يهاجم نجوم دراما رمضان لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هاجم الفنان أحمد فهمي عدد من نجوم السباق الدرامي لرمضان المقبل بتغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتب "فهمي": " ‏مش قادر استوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدر على السوشيال ميديا إنه رقم ١ من قبل عرض المسلسلات .. حتى لو ده صح مش لازم تكسر اللي حواليك و تقلل منهم".

وأضاف:" المنافسة حلوة وكل مايكون فيه أعمال حلوة يكون أحسن .. في اَي حته في العالم كله بيتمني النجاح للمنافس إلا عندنا".

Advertisements

وتابع :" في تغريدة أخرى :" بالتوفيق للجميع".

يذكر أن فهمي يخوض السباق الدرامي لرمضان المقبل بمسلسل لبناني يحمل اسم "بروفا"، بجانب النجمة ماجي بوغصن.