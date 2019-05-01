فن ومشاهير

أحمد فهمي يهاجم نجوم دراما رمضان لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هاجم الفنان أحمد فهمي عدد من نجوم السباق الدرامي لرمضان المقبل بتغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتب "فهمي": " ‏مش قادر استوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدر على السوشيال ميديا إنه رقم ١ من قبل عرض المسلسلات .. حتى لو ده صح مش لازم تكسر اللي حواليك و تقلل منهم".

وأضاف:" المنافسة حلوة وكل مايكون فيه أعمال حلوة يكون أحسن .. في اَي حته في العالم كله بيتمني النجاح للمنافس إلا عندنا".

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وتابع :" في تغريدة أخرى :" بالتوفيق للجميع".

يذكر أن فهمي يخوض السباق الدرامي لرمضان المقبل بمسلسل لبناني يحمل اسم "بروفا"، بجانب النجمة ماجي بوغصن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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