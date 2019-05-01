بالفيديو.. كيف روجت أغاني المهرجانات لـ"زلزال" محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع تعدد اختيارات الفنان محمد رمضان للأغاني المقدمة للترويج لأحدث مسلسلاته "زلزال"، وكشفه عن التعاون مع المطربين الكويتي نبيل شعيل، إلى جانب أحمد شيبة ومحمد شاهين، تواصلت الدعاية الموازية للعمل عبر موقع يوتيوب من خلال أغاني المهرجانات.

وبادر مغني المهرجانات أنيس غاندي بطرح أغنيته "حكاية زلزال" عبر موقع يوتيوب، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "قدمت الأغنية بالتنسيق مع فريق الإعداد للمسلسل، بعد تواصل تليفوني تم معهم تحمست لكتابتها وغنائها كإهداء للفنان محمد رمضان، لأني لا أعتبره فقط نجمًا كبيرًا ولكن ممثل الفئة المطحونة من الشعب".

عن أغنية "السنين" المتداولة باعتبارها مقدمة مسلسل "زلزال"، قال غاندي: "الأغنية للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، وكان من المفترض تطرح في مسلسل (نسر الصعيد) لكن لم يحدث، ومحبة أيضا في (رمضان) تم وضعها على لقطات وصورة المسلسل للدعاية له".

وقال غاندي: "هناك أيضا مهرجان (هاتولي حد كبير) للمدفعجية، انتشر بعد ربطه بالمسلسل، وهو يحمل دعمًا لمحمد رمضان"

وإلى جانب ما ذكره غاندي، حظي مسلسل الفنان محمد رمضان، باهتمام نجوم المهرجانات، وفي مقدمتهم حمو بيكا الذي قدم بمشاركة فيجو مهرجان "زلزال"، وطرح الثنائي توكا العندليب وهندي، للدعاية للمسلسل مهرجان "العب يا بابا".

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وكان الفنان الكويتي نبيل شعيل قد طرح مقاطع من أغنية مقدمة المسلسل، التي تقول كلماتها "بتقوى الدنيا كل ما تكتشف خوفي/ وذنبي إني اتولدت يتيم ودي ظروفي/ ولو شراني عنها تكوني مبسوطة/ هكون قدك يا دنيا وبكره هتشوفي/ همشي في سكة الخير حتى لو حافي بناقص مال حرام حتى لو مفيش غيره/ عزيز النفس عمري ما تتكسر عودي/ وصعب الشر يظهر تاني في وجودي".