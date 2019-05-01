حلا شيحا عن دورها في "زلزال": "الصعيدي مش سهل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة حلا شيحا، أن شخصية صافية التي تقدمها بمسلسل "زلزال" المشارك في سباق رمضان، دورًا مختلفًا، وصعوبته تكمن في كونها شخصية صعيدية وتمثيلها لم يكن سهلاً.

وروجت "حلا"، عن دورها في المسلسل عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "يارب أكون عرفت أقدم شخصية صافية صح، علشان الصعيدي مش سهل وكمان دور مختلف بكل تفاصيله، ومشاعر صافية وإحساسها متقدم بطريقة جديدة، يارب تعجب الجمهور".

تدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلاً بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل بسبب الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربي كرامة الذي يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدًا.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصري ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.