بالفيديو.. عمرو سعد يغني تتر "بركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يغني تتر مسلسله الجديد "بركة"، في أحد الاستوديوهات.

الأغنية بعنوان "سيبها على الله"، وحاز المقطع على إعجاب جمهوره.

مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، أحمد حلاوة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.