محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يغني تتر مسلسله الجديد "بركة"، في أحد الاستوديوهات.
الأغنية بعنوان "سيبها على الله"، وحاز المقطع على إعجاب جمهوره.
مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، أحمد حلاوة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمرو سعد يغني تتر "بركة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.