بإطلالة صيفية منة فضالي تشارك جمهورها بصور جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت منة خلال الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية ملابس صيفية، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة منة فضالي يُعرض لها حاليًا مسلسل "قيد عائلي" الذي تشارك في بطولته عدد من نجوم الفن من بينهم صلاح عبد الله، وميرفت أمين وبوسي وغادة طلعت، ودنيات عبد العزيز وسيمون.

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