دينا فؤاد تنشر صورها بفستان زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شاركت الفنانة دينا فؤاد، في ديفليه لمصمم الأزياء بهيج حسين، والذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن.

وظهرت "دينا" في الصور بفستان زفاف، شاركت به في ختام عرض الأزياء، وحازت الصور التي نشرتها على صفحتها الرسمية بإنستجرام، على إعجاب جمهورها.

من ناحية أخرى، تشارك دينا فؤاد في مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليا، بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، سيمون، ومن إخراج تامر حمزة.