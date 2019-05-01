محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
شاركت الفنانة دينا فؤاد، في ديفليه لمصمم الأزياء بهيج حسين، والذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن.
وظهرت "دينا" في الصور بفستان زفاف، شاركت به في ختام عرض الأزياء، وحازت الصور التي نشرتها على صفحتها الرسمية بإنستجرام، على إعجاب جمهورها.
من ناحية أخرى، تشارك دينا فؤاد في مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليا، بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، سيمون، ومن إخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد تنشر صورها بفستان زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.