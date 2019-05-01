رجاء الجداوي تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ"سمير صبري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: قالت الفنانة رجاء الجداوي: "إن الفنان سمير صبري، بصحة جيدة"، وكان صبري قد تعرض لحادث سير بمنطقة الدقي. وأكدت الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لمصراوي، "أن الفنان سمير صبري بخير ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولم يصب بأذى بسبب الحادث". ويستكمل الفنان سمير صبري خلال الأيام القادمة، تسجيل فوازير "الحكاية والرواية" المقرر إذاعتها على موجات الأغاني في رمضان المقبل.

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