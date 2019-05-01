سبب طلاق الفنانة حلا شيحة من زوجها الكندي

أعلنت حلا شيحة، اليوم الثلاثاء، انفصالها رسميًا عن زوجها الداعية الإسلامي الكندي يوسف هاريسون، بعد زواج استمر قرابة الـ12 عامًا، موضحة أن الطلاق تم رسميًا قبل 5 أشهر، وتجمعها بزوجها الآن علاقة ود واحترام خاصة أنه والد أبنائها ، انفصلت الفنانة حلا شيحة عن زوجها الكندي منذ خمسة أشهر، إلا أنها كانت تخفي الخبر عن متابعيها ولكن بسبب حذف حلا لصور زوجها من بعض حساباتها على مواقع التواصل ، ما فهم منه أنهما انفصلا بالفعل ، خرجت بعض الشائعات التي تتحدث عن حياتها الخاصة مما دفعها للكشف عن هذا الخبر، لتعلن إنتهاء هذه الزيجة التي استمرت لمدة 12 عام .

وأوضح المصدر، بحسب “إرم نيوز“، أن الطلاق تم منذ فترة قصيرة، بسبب عدم التفاهم بينهما، لافتًا إلى أن حلا شيحة، هي من اتخذت القرار، ويعود سبب طلاقهما إلى أن ”الطلاق وقع بين حلا وزوجها بسبب خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، وأن الثنائي تجمعهما حاليًا علاقة ودّ واحترام، خاصة أنه والد أبنائها“. وتظهر شيحة في رمضان المقبل من خلال مسلسل ”زلزال“ مع محمد رمضان، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي، وتقوم بدور فتاة شعبية تمتلك عربة فول داخل موقف ميكروباصات، ويقع محمد رمضان، في حبها.