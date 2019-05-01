فرح الهادي تقرر تغيير أسلوب حياتها بعد حملها

بعد أن أعلنت الفنانة فرح الهادي عن حملها عبر “سناب شات ” ، وعدت الجمهور بأنها ستقوم بتغيير أسلوب حياتها نحو الأفضل ، وخصوصاً من ناحية الاهتمام بصحتها لأنها سوف تصبح أماً، وقالت فرح الهادي التي أطلت مع زوجها على “سناب شات” :” أشياء كثيرة سوف تتغيّر فيّ وفي أسلوب حياتي ” ، كما طلبت من زوجها عقيل الرئيسي أن يهتم بصحته أكثر، وتابعت “سوف أصبح مستقيمة جداً من ناحية الاهتمام بأكلي وشربي لأنني سوف أصبح أماً “.

يشار إلى أن فرح الهادي سبق أن فقدت جنينها بعد مرور أشهر قليلة على حملها ، فهل قررت الاهتمام بصحتها وتغيير أسلوب حياتها خوفا من فقدان حملها مرة أخرى أم لأنها ستصبح أم. يذكر أن فرح الهادي ستشارك في مسرحية زوجها عقيل الرئيسي من بطولته بعنوان “اليوتيوبر” ، المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل ، وأيضا يشارك في المسرحية كل من يعقوب عبدالله، علي الحسيني، حسن العطار، ميثم الحسيني، هاني الهزاع، محمد الأنصاري، دايلر، وعبد الرحمن اليحيوع.