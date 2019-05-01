شاهد .. جو رعد في جنازة راغد قيس

شيعت اليوم جنازة الراحل راغد قيس صاحب موقع شرطة المشاهير ، من بلدته في كفر حيم في منطقة الشوف في لبنان بحضور عائلته وأصدقائه وعدد من النجوم من بينهم المطرب ومصفف الشعر جو رعد ، حرص جو رعد على الوقوف بجانب عائلة راغد وتشييع جثمانه وحضور دفنه ، وقام بنشر عدة صور له من موقع الجنازة ، ظهرت علامات الحزن والأسى على وجه جو رعد طيلة فترة الجنازة .

يذكر أن المطرب جو رعد نشر عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، صورة تجمعه بصاحب صفحة “شرطة المشاهير” راغد قيس، وعلّق عليها بـ”مصدوم بموت صديقي راغد قيس، زعلان منك وزعلان عليك.. عمرك قصير تركت الدني وبعدك شاب ركضت بإجريك صوب المشاكل بوقت كنت بتستاهل حياة أفضل.. دايما كنت قلك روق يا راغد الحياة قصيرة بس بعمري ما تخيلتها قصيرة هلقد.. الله يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك”