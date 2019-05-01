شيرين تتخطى الـ2 مليون مشاهدة بأغنية "يا بتفكر يا بتحس"

اجتازت أغنية "يا بتفكر يا بتحس" للفنانة شيرين عبدالوهاب، حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: علي المولى، ألحان:صالح الكردي، توزيع:جيمي حداد، والكليب إخراج:فيليب أسمر، وتأتي الأغنية ضمن أحداث المسلسل اللبناني "خمسة ونص"، بطولة قصي خوري، نادين نجيم.

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يذكر أن شيرين أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية الذي شهد حضورا ضخما من جماهيرها ومحبيها، وكان من أبرز الحضور زوجها الفنان حسام حبيب، وقدمت شيرين باقة غنائية من آخر ألبوماتها "نساي" ومنها: "حبه جنة، نساي، تاج راسك".