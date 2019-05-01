مناقشة "تأويل القرآن من السماء إلى الأرض" في علمانيون

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استضافت حركة علمانيون في صالونها الأسبوعي رقم ٣٤١، أمس الثلاثاء، الدكتور كريم الصياد مدرس الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، لمناقشة موضوع بعنوان "تأويل القرآن الكريم من السماء إلى الأرض" حيث تناول قضية الفهم المجرد للنص والفهم المتدبرللنص.
وأشار إلى أن التأويل من المصطلحات المختلف عليها في علوم الدين والقرآن عند المسلمين فمنهم من قال:يطلق في القرآن ويراد به التفسير، كما يراد به الحقيقة التي يؤول إليها
و يستضيف صالون علمانيون الأسبوع القادم المفكر الكبير عمار علي حسن لمناقشة كتابه "الخيال السياسي".
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