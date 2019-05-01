الفنان / طارق المنهالي يطرح أغنية هادي

. الإمارات -أمل العامري



ضمن حزمة الأعمال الفنية التي يطلقها ( صوت الأصالة ) الفنان الاماراتي طارق المنهالي لعام 2019م لتلبي ذوق شريحة واسعة من الجمهور يلحن ويصدح أغنية ( هادي ) التي تجمعه بالشاعر الإماراتي زكريا الشيخ في ثاني تعاون يجمعهما بعد أغنية ( صباح الخير إماراتي ) التى كانت من ألحان وتوزيع المايسترو الدكتور أحمد الحناوي الاستاذ بالمعهد العالي للموسيقى ( الكونسرفاتوار ) .

حيث تتسم أغنية ( هادي ) بطابعها الإماراتي الشعبي لتكون إمتداد لتراث يحمل عبق الامارات وفي حُلة تتواكب موسيقياً وتقنياً مع مايدور في الساحة اليوم مع إبتكار جملها وتطريب عُربها ليتعايش معها المستمع

كما حملت (هادي) أيضاً تعاوناً مع كل من الموزع/محمد القحوم و ميكس ماستر /علي رمضان وأشراف عام الفنان /فادي الساري .

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وعن هذا التعاون يقول الشاعر زكريا الشيخ : ان أبوتركي ( الفنان طارق المنهالي ) موهبة في عنفوان عطائها الموسيقي ، صقلت بالعلم حيث يعد أول فنان إماراتي يتخرج بتقدير أمتياز مع مرتبة الشرف من أكاديمية بيت العود العربي التابع لدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة ، هذا ماجعله يحظى بثقة كبار الشعراء في الوطن العربي الذين لحن وغنى لهم الكثير من الاعمال أمثال ( مهندس الكلمة ) صاحب السمو الملكي الامير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ال سعود و معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

وأضاف الشاعر زكريا الشيخ : الفنان طارق المنهالي يجتهد كثيراً في إنتقاء وتنفيذ أعماله ويبحث دائماً عما يضيف لرصيده الفني وله شخصية فنية بلورها الطرب حتى في جمله الشعبية كما في ( هادي ) نجده يطربها كفكر واسلوب ونهج او كما يردد هو دائماً ( طربنة الشعبي ) ، لذلك ستجمعنا بمشيئة الله الكثير من الأعمال القادمة نمزج فيها الحرف بالنغمة ضمن سبكنا وتفاهمنا وتعاوننا الفني .

كما تجدر الاشارة بأن الفنان طارق المنهالي أكاديمي حاصل على بكالوريس الحقوق والمحاماه ، وماجستير في (حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحماية المصنفات الفنية والادبية ) ومن أوائل المتخصصين في هذا المجال الذي قل من يتوجه إليه .