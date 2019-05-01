في عرض "The Crew" يسرا إعتبرته عملاً للتاريخ.. وهذا ما قاله سيد رجب

ميرنا وليد - بيروت - أقيم عرض خاص لفيلم The Crew في 26 من شهر نيسان/أبريل في القاهرة، وحضر الإحتفال بالعرض الخاص عدد من نجوم الفيلم منهم ​الممثلة المصرية يسرا​ ومخرج العمل اسلام رمسي، بالاضافة إلى عدد من الضيوف وهم الممثل ​سيد رجب​، الممثل محمد نجاتي، الناقد الفني طارق الشناوي، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق والممثل أحمد خالد صالح.

وقد تأخّر عرض العمل حوالى الساعتين، وهو ما أزعج الحضور حتى هدد الناقد طارق الشناوي برحيله إذا لم يبدأ العمل سريعاً.

ويكشف الفيلم مراحل صناعة السينما، من خلال ثلاث مراحل إنتاجية، ويطرح فكر وآراء عدد من صُناعها، وهو سيناريو محمد نبيل، إخراج ​إسلام رسمي​، فكرة رامي عباس، ويتميز بالاختلاف ويُعد تجربة جديدة، حيث أنك لا تشاهد الفنانين المعروفين فقط، لكن أبطال يقفون دائماً وراء الكاميرا، ولأول مرة يتركون حدودها ويقفون أمام عدستها ويتحدثون عن المشاكل التي يواجهونها ويصبحون هم النجوم الحقيقيين.

إلى جانب المشاكل التي يرصدها العمل، يقدم اسلام رسمي من خلاله أيضاً، كواليس صناعة الافلام، والخدع السينمائية الشهيرة بالأعمال، منها فيلم "الخلية" وغيره، كما يتحاور مع صنّاع الموسيقى التصويرية منهم هشام نزيه، ليتحدثوا عن تلك الصناعة وكيف يتم تجهيز الموسيقى للأعمال التي يشاركون بها.

من أشهر المشاركين بالعمل يسرا و​أحمد حلمي​ و​منى زكي​ و​شريف منير​ وهادي الباجوري و​شريف عرفة​ و​وحيد حامد​ و​تامر حبيب​ وأحمد المرسي ومحمد عطية وسامح سليم ومي جلال وأحمد حافظ وهشام نزيه.

وكان من المفترض أن يعرض فيلم "The Crew" في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الثالثة التي أقيمت في شهر آذار/مارس الماضي، لكن تفاجأ الجميع بوقف عرض الفيلم في حفل الافتتاح بعد أن بدأ عرضه بدقائق كما كان مقرراً له، وبعدها أعلن فريق الفيلم أنه انسحب لعدم احترام الإدارة الاتفاق بينهما.

وكان لـ" الفن" لقاء مع الممثلة المصرية يسرا والمخرج إسلام رسمي، اللذين حدثانا عن كواليس صناعة العمل، بالاضافة إلى لقاء مع الشيف الحاضر الممثل سيد رجب.

المخرج اسلام رسمي

أخبرنا اسلام رسمي أنه استغرق عامين ونصف العام لتحضير العمل، وكانت لديه مشكلة في الإنتاج، خاصة أن المنتجين يبحثون عن الأعمال التجارية، فكان عليه أن ينتج العمل بنفسه، وشارك معه عدد ممن ظهروا في العمل.

وأوضح أن الغرض من صناعة الفيلم هو تجسيد المشاكل التي تواجهها صناعة السينما في مصر، فحينما نشاهد الفيلم نجد نجوماً كثيرين تحدثوا خلال العمل عن المشاكل التي تواجه الصناعة، وغلاء التصوير في الأماكن السياحية، كما سلّطوا الضوء على العاملين خلف الكاميرا، ومعاناتهم وكيف يحضّرون المشاهد والخدع السينمائية المشهورة، حسبما قال.

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وتحدث اسلام عن مشكلة الفيلم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي وقال إنه غاضب من عرض الفيلم على الرغم من انسحابهم من المهرجان إلا أن الإدارة قامت بعرض نسخة سيئة أضرت بالعمل الذي تعب فيه سنوات، إلى جانب أن الفيلم تعرض للقرصنة من خلال قيام بعض الحضور بتصويره ونشره على مواقع التواصل المختلفة، مما أضر به، ولم تكن هناك أية حماية يوفرها المهرجان للأفلام، وأضاف أنه قام بتحرير محضر رقم 663 لعام 2019، ضد إدارة المهرجان، وما فعلوه من إخلال بالاتفاق.

يسرا

وأعربت يسرا عن سعادتها بالمشاركة في العمل ، والمشاركة مع كل أبطال الفيلم، لأن الفيلم هو وثيقة لمراحل صناعة أي عمل سينمائي، وإبراز مدى معاناة كل فريق أي عمل فني سواء أمام الكاميرا أو خلفها لكي يظهر إلى النور، ويشاهده الجمهور في أفضل صوره.

وأكدت يسرا أن فيلم The Crew هو عمل فني للتاريخ، لأنه يوضّح كل تفاصيل العمل الفني من ديكور وتصوير ومونتاج ومعاينة أماكن التصوير وتصميم الملابس، فصدور أي عمل فني ليس أمراً سهلاً.

سيد رجب

قال الممثل سيد رجب إنه كان حريصاً على التواجد لمشاهدة الفيلم، ومعرفة ما يحكيه اسلام المخرج عن حال السينما في مصر، وأوضح أنه سعيد بالتجربة خاصة أنها تناولت كل من هم وراء الكاميرا، وأضاف أن المشاكل التي يطرحها الفيلم لو تم حلها لتغير مصير الصناعة في مصر.

تصوير: شريف عبدربه