كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديحة كنيفاتي تشارك في المسلسل السعودي "العاصوف 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي، أنها سعيدة بمشاركاتها في الجزء الثاني من مسلسل "العاصوف" للمخرج المثنى الصبح وبطولة النجم ناصر القصبي، ولفتت إلى أنها ستتابع أداء شخصيتها نفسها والتي أدتها في الجزء الأول من المسلسل، بالإضافة إلى استمرار هذه الشخصية في الجزء الثالث من المسلسل.

وقالت كنيفاتي، حسب موقع "سيدتي نت" إن أجواء العمل كانت إيجابية جدا، وأن العمل يعد من أهم الإنتاجات العربية على جميع المستويات.

من جهة أخرى، تحضر كنيفاتي هذا الموسم ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "أيام الدراسة" للمخرج سيف الشيخ نجيب، ووصفت العمل بأنه خفيف ومسلٍ وهي الفكرة منه، كما تعود هذا الموسم إلى الدراما التاريخية، من خلال المشاركة ببطولة مسلسل "العاشق.. صراع الجواري" للكاتب أحمد المغربي والمخرج علي محيي الدين علي، ووصفت عودتها للدراما التاريخية بالجميلة، لأن الأعمال التاريخية لها خصوصيتها، كما أنها تتيح للممثل حضورا مختلفا.