كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدراما الكويتية تشهد تطورا ملحوظًا في رمضان هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الدراما الكويتية هذا العام تحولا في أنماط شخصيات بعض الفنانين، خصوصا ممن عرفوا بطلّاتهم الكوميدية عبر الشاشة الصغيرة واحبهم المشاهد من خلالها، ليكون لهم حضور في الجانب التراجيدي منها بشكل لافت، اما للمرة الاولى او تأكيدا على ظهور اول ليكون هذا التجسيد الثاني، مؤكدين تبني هذا النوع من الادوار في رصيدهم الفني.

الفنان داود حسين كان قد ابتعد كل البعد في رمضان الماضي عن الكوميديا من خلال شخصيته التي جسدها في مسلسل "عبرة شارع"، وقد لاقى استحسان الجمهور من دون استنكار لحضوره الجاد بعيدا عن الكوميديا التي ميزته طوال مسيرته الفنية بشكل عام، ليقدم هذا العام شخصية جديدة في مسلسل "انا عندي نص" مع الفنانة سعاد عبدالله التي ظهر معها للمرة الاولى في هذا النوع من الاعمال.