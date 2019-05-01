كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدراما الكويتية تشهد تطورا ملحوظًا في رمضان هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشهد الدراما الكويتية هذا العام تحولا في أنماط شخصيات بعض الفنانين، خصوصا ممن عرفوا بطلّاتهم الكوميدية عبر الشاشة الصغيرة واحبهم المشاهد من خلالها، ليكون لهم حضور في الجانب التراجيدي منها بشكل لافت، اما للمرة الاولى او تأكيدا على ظهور اول ليكون هذا التجسيد الثاني، مؤكدين تبني هذا النوع من الادوار في رصيدهم الفني.
الفنان داود حسين كان قد ابتعد كل البعد في رمضان الماضي عن الكوميديا من خلال شخصيته التي جسدها في مسلسل "عبرة شارع"، وقد لاقى استحسان الجمهور من دون استنكار لحضوره الجاد بعيدا عن الكوميديا التي ميزته طوال مسيرته الفنية بشكل عام، ليقدم هذا العام شخصية جديدة في مسلسل "انا عندي نص" مع الفنانة سعاد عبدالله التي ظهر معها للمرة الاولى في هذا النوع من الاعمال.
الفنانة الهام الفضالة، التي عادة ما تطل على المشاهد من خلال اعمال فيها من الرومانسية خيط يدير علاقاتها بالاخرين في العمل، وان كانت تجسد نوعا من الشر الناعم بدافع الغيرة من الاخر، فانها تطل هذا العام بشخصية قاسية جدا على بناتها في تجسيد لنمط جديد من انماط الشخصيات التي اعتاد المشاهد على مشاهدتها عليه من خلال مسلسل "وما ادراك ما امي".
الفنانة هيا الشعيبي، بعيدة عن الكوميديا في "وما أدراك ما امي" ايضا بعد التجربة الناجحة التي قدمتها من خلال مسلسل "كلام اصفر"، الذي جسدت فيه شخصية تراجيدية بامتياز، حيث اعتاد عليها المشاهد في رمضان باعمال لا تخلو من الكوميديا. الفنانة ميس كمر، التي اشتهرت محليا من خلال عدة اعمال شاركت فيها مع الفنان القدير الراحل عبدالحسين عبدالرضا كلها في اطار الكوميديا، تطل هذا العام من خلال مسلسل "حدود الشر" مع الفنانة القديرة حياة الفهد بنمط شخصية فيها من الشر في السلوك ما لم يشهده المتفرج سابقا في ادائها الدرامي.