كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص "إنستجرام" تظهر فيه مشادة كلامية بينها وبين احد الاشخاص من فريق عمل مسلسل "خمسة ونص".

حيث توقف التصوير بسبب إعداد مفاجأة جديدة وهو "ضرب مبكل" أعده فريق عمل برنامج "منا وجر" لاختبار ردت الفعل الغاضبة لنادين واستعمالها كإعلان للحلقة ،حيث استفزها أحد اعضاء فريق العمل وطلب منها أن تنظر إلى الممثل معتصم النهار للحصول على الإضاءة المناسبة، قائلاً لها: "أنا بدي مثّل عنك؟ انظري كيفما تريدين، ما يهمني هو أن تكون نتيجة الإضاءة صحيحة".

فردّت قائلة: "هناك أمور تخطت حدودها، فليفسر لي احد ما يجري"، وتابعت: "فهمت يا حبيبي! أريد أن أنظر إليه (معتصم النهار) واحصل على تعبير، بتقلي انتي بتمثلي هيدي شغلتك؟!، وانت شغلتك يا عيني".

وقد أرفقت نادين الفيديو بتعليق: "عملوا فيي ضرب مبكّل، مش حرام أنا يا منّا وجر؟".