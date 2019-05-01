شاهدوا. كيم كارداشيان بإطلالة جريئة مع فيل في جزيرة بالي بإندونيسيا

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 12:56 مساءً - نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، صور عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، خلال تواجدها في جزيرة بالي بإندونيسيا أثناء رحلة للاستجمام هناك.

وتعمل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية خلال الأيام الحالية بكامل طاقتها كي تصبح محامية بحلول عام 2022، وتحرص على نشر صورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، أثناء تلقيها دروساً في المحاماة.

وكتبت “كارداشيان”: “في العام الماضي قمت بالتسجيل لدى نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا لدراسة القانون، خلال السنوات الأربع القادمة، لابد من قضاء 18 ساعة في الأسبوع كحد أدنى، وسأجري اختبارات اختيارية ومتعددة الخيارات شهريًا.

ورداً على منتقديها، “لقد رأيت بعض التعليقات من أشخاص يقولون إن امتيازي أو أموالي هو ما جعلني هنا، لكن هذا ليس هو الحقيقي، صحيح أنني لم أكمل دراستي، وبالنسبة لأي شخص يفترض أن هذا هو الطريق السهل، فهو ليس كذلك”.

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