كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 12:56 مساءً - بعد الاخبار التي تحدثت عن حالته الصحية والتي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت الممثلة المصرية شهيرة عن صمتها واشارت الى ان زوجها الممثل المصري محمود ياسين بخير وحالته الصحية مستقرة.
وعن موسم “شم النسيم” أعلنت شهيرة أنها قررت عدم الخروج من المنزل والاحتفال بشم النسيم في الحديقة الخاصة بها خوفًا من حالة الطقس.
وأشارت شهيرة في حديث لبرنامج “رأي عام” الذي يعرض على شاشة “Ten” إلى إنها تخاف من تقلبات الأحوال الجوية، لذلك احتفلت بشم النسيم بصحبة ابنتها رانيا محمود ياسين وزوجها الممثل محمد رياض في حديقة منزلها.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة تخرج عن صمتها : محمود ياسين بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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