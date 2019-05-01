توبا بويوكستون تطلّ بصورة جديدة من دون مكياج

متابعة بتجـــــــــــرد: لطالما اشتهرت الممثلة التركية توبا بويوكستون بإطلالاتها الطبيعية التي تظهر جمالها بشكل واضح.
ولكن اللافت هو أن النجمة التركية الشهيرة نشرت صورة جديدة على حسابها على انستغرام مؤلفة من صور عدة لها بدون مكياج أظهرت تفاصيل ملامح وجهها.
وقد لاقت هذه الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي توبا بويوكستون الذين أثنوا على جمالها الطبيعي من دون مساحيق التجميل.
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