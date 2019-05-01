أحمد فهمي يشوّق متابعيه لـ”بروفا”.. بهذا الفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: شوّق الممثل المصري أحمد فهمي متابعيه على انستغرام لمسلسل بروفا الرمضاني من خلال فيديو دعائي.

وجاء هذا الفيديو بمثابة تعريف عن شخصية ماجد التي يؤديها أحمد حلمي في بروفا، فتفاعل معه المتابعون وعبّروا عن حماستهم لمتابعة المسلسل.

إشارة الى أن مسلسل بروفا الذي سيعرض على شاشتي LBCI و LDC، من بطولة ماغي بو غصن وأحمد فهمي، تأليف يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنّان.