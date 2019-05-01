خاص- زينة مكي على كرسي المُشاهد في رمضان، ماذا ستتابع؟

بعد ان تألقت مؤخراً بدور “يمنى” في مسلسل “ما فييّ”، تغيب الممثلة زينة مكي عن شهر رمضان الكريم حيث ستنضم الى صفوف المشاهدين لمتابعة المسلسلات التي سيتم عرضها في هذا الشهر على الشاشات.

وفي حديث خاص مع موقع “الخليج 365”، أكدت “مكي” ان المنافسة قوية جداً هذا العام في رمضان وكل الاعلانات الدعائية للمسلسلات استفزتها.

ولفتت انه مما لا شك فيه ستشاهد مسلسل “خمسة ونص” والجزء الثالث من “الهيبة”، اضافة الى مسلسل “الكاتب” الذي يقوم صناعه بعمل جيد كما ان الممثلة ندى ابو فرحات موجودة في هذا العمل وهي مشتاقة لها وتحب اعمالها.

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ورداً على سؤال حول الاصداء التي تلقتها عن مسلسل “ما فييّ”، عبّرت زينة عن سعادتها بالاصداء الايجابية جداً حول المسلسل والتي تخطت لبنان ووصلت الى الدول العربية، بالاضافة الى الاصداء الجميلة جداً عن دورها “يمنى”.

وهل اتضحت تطوّر شخصية “يمنى” في الجزء الثاني من “ما فييّ”؟ لفتت زينة ان الجزء الثاني تكتبه الآن الكاتبة كلوديا مارشيليان ولا تعلم شيئاً حول الشخصية وكيفية تطورها في الجزء الثاني.

وحول غيابها عن الأدوار السينمائية، أكدت “مكي” انها مشتاقة لتعود وتقدّم دوراً في الافلام السينمائية ولكن ان يكون الدور من العيار الثقيل.

وكانت “زينة” قد شاركت في بطولة مسلسل “ما فيّ” المؤلف من 60 حلقة ومن المتوقع ان يبدأ فريق العمل تصوير الجزء الثاني منه قريباً، اخراج رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، ويشارك البطولة الى جانبها كل من معتصم النهار، فاليري ابو شقرا، احمد الزين، إلسا زغيب، ليليان نمري، بيار داغر، جان دكاش، نادين خوري، يوسف حداد، سهير نصر الدين، المنتصر نجم الدين، كارلا بطرس، روزينا لاذقاني، ناتاشا شوفاني، جو طراد، محمد قنوع وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.