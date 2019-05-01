نيللي كريم سعيدة بخروجها من السّباق الرّمضانيّ.. وتنفي إصابتها بهذا المرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجأة، وبدون أسباب مُعلنة، تمّ سحب المسلسل المصريّ "النصّابين" من السّباق الرّمضانيّ، ولم يكشف أحد من القائمين على العمل عن سبب التوقّف.

وصرّحتْ بطلة العمل، الفنّانة المصريّة، نيللي كريم، أنّها لا تعلم سبب توقّف المسلسل، وبذلك تغيب عن دراما رمضان لأوّل مرّة منذ 6 سنوات، بعد أنْ اعتاد الجمهور على مشاهدتها كلّ عام.

وعلّقتْ كريم على خروجها من المنافسة الرّمضانيّة، في أحد حوارتها الصّحفيّة، أنّها ليست مُصابة بـ"مرض الظّهور الرّمضانيّ"، مشيرة، إلى أنّها لم تحزن مطلقًا بعد خروجها. واعتبرت ذلك فرصة للحصول على قسط كبير من الرّاحة، والاستمتاع بالأجواء الرّمضانيّة. وأضافت، أنّها سعيدة بجلوسها على مقعد المشاهد لأوّل مرّة منذ فترة طويلة.

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وليس معروفًا إلى الآن، إذا كان المسلسل قد تمّ تأجيله للعام المقبل، أم أنّ الفكرة ألغيت تمامًا، حيث أنّ الشّركة المُنتجة "العدل جروب"، لم تخوض هذا العام السّباق الرّمضانيّ، بأي مسلسل آخر. إضافة إلى مسلسل يسرا "بيت العيلة"، الذي كان من المقرّر أنْ يعرض خلال الشّهر الفضيل.

يُذكر، أنّ نيللي كريم تعتبر من أكثر الممثّلات التي تحصل مسلسلاتها على أعلى نسبة متابعة، حيث قدّمتْ في السنوات الماضية مسلسلات ناجحة ومتميّزة، وكان آخر ظهور لها في الموسم الماضي، من خلال مسلسل "اختفاء".