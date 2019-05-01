اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: علمت ""الخليج 365"" أن الفنانة حلا شيحة اتفقت مع طليقها يوسف هاريسون على تفاصيل علاقتهما بعد توثيق طلاقهما الشفهي وانتهاء معاملاته الرسمية.

وفيما خص تربية أبنائهما، سيعيش مع الأب الابنتين الأكبر سناً "خديجة وهنا" في كندا، بينما ستعيش عائشة وشقيقها أحمد مع الأم في مصر. علماً بأنهما اتفقا على تبادل الزيارات للأبناء بين مصر وكندا حتى يعيشوا حياتهم دون تأثر بالإنفصال الذي حصل بين والديهما.

وبحسب مصادر ""الخليج 365""، فإن معارضة "هاريسون" لعودتها إلى التمثيل كانت سبب الخلاف الذي أدى للطلاق بينهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبناء حلا شيحة ينقسمون بين مصر وكندا بعد طلاقها الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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