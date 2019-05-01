سلاف فواخرجي تُنافس في موسم دراما رمضان 2019

بات مؤكدًا أنّ النجمة السورية سلاف فواخرجي ستكون حاضرة في موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسلها "هوا أصفر"، إذ إنّ العمل سيُعرض في رمضان المقبل، بعد أن تم تأجيله من الموسم الماضي نتيجة عدم تسويقه بالشكل المناسب.

وغابت سلاف عن الموسم الرمضاني الماضي، نتيجة تأجيل عرض العمل، وأيضًا تأجيل المسلسل المصري "خط ساخن"، وتدور أحداث "هوا أصفر" بين دمشق وبيروت، بكلّ ما يعنيه اجتماع المدينتين في فضاءٍ حكائي واحد من رمزيّة، ليكون الـ"هوا الأًصفر": "كناية عن حال المنطقة ككل، ومن "الهوى"؛ حيث يصارع الحب كي يبقى نقيًّا، بعيدًا عن محاولات التشويه والوأد".

ويخوض الأبطال دوامةً من الصراعات المحتدمة، وسط مناخ اجتماعي موبوء بـ"الهوا الأصفر"، حيث "يختنق الحب من دون بلوغ المشتهى، أو مساحة قصيرة من الحياة إلى جانب الحبيب، أو مستقبل نظيف بعيدًا عن الأحقاد، والإحساس بثقل الخيانة".

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"هوا أصفر" من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، ويجسّد الشخصيات الرئيسية للعمل: سلاف فواخرجي، ويوسف الخال، ووائل شرف، ويامن الحجلي، وعبدالهادي الصبّاغ، وحلا رجب، وجوي خوري، وفادي إبراهيم، وندين تحسين بيك، ويزن خليل، وتيسير إدريس، ومهدي فخر الدين، وراشيل نخول، ورامز أسود، وجلال شموط، ومجدي مشموشي، وحسان مراد، وممثلون كثر آخرون من سورية ولبنان.

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