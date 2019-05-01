كارين رزق الله تشارك في رمضان بـ"انت مين"

كشفت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، أنها تطل في شهر رمضان من خلال مسلسل بعنوان "انت مين"، موضحة أن العمل يتحدث عن صدفة تجمع شخصين، تجعلهما يتساءلان عن ماضيهما ويبحثان عن حقائق معينة، ليكتشفا أمورًا لم يكونا على علم بها.

وقالت كارين إن المسلسل يحمل في طياته مشاعر عديدة، فيه الضحك، والحزن، والوجع، والبكاء وخفة الدم أيضا، كما أكدت أن التحدي عندها مزدوجا، ويكمن في الكتابة والتمثيل معًا، فهي دائمًا تفضّل أن تكتب نصًا ذكيًا لا يستفز عقول المشاهدين، كذلك تسعى لأن يكون عميقًا وبسيطًا في الوقت نفسه.

يشارك كارين في هذا المسلسل نخبة من الممثلين، منهم عمار شلق، عايدة صبرا، جوليا قصار وغيرهم.

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ونوهت إلى أنه من الصعب الجمع بين البساطة والعمق، وبين البسمة والدمعة في نص واحد، مع أنها خلطة محببة لديها، ودائمًا ما تتحدى نفسها في كتابة النص لتجسيد ذلك، كما تطرقت عن التمثيل، وأكدت أنها تحب أن تؤدي دورها على أكمل وجه، لكن الممثل يبقى دائمًا غير راض عن نفسه، لذلك فهي تتحدى نفسها في كل مرة.

ورأت كارين أن هناك بعضا من نصوص الدراما اللبنانية رائع جدا، ولكن في المقابل هناك كتّاب نصوصهم عادية، لكنها تعتبر أن نصوص الدراما اللبنانية عمومًا جيدة، وهي معجبة تحديدًا بنصوص كلوديا مرشليان.

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