شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أشهر أغاني الأيد الشغالة لا يفوتك سماعها في عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم الأربعاء بعيد العمال وهي المناسبة التي أرخ لها عدد من نجوم الطرب من خلال أغنيات تتناول كفاح العمال وتحمسهم للعمل وبذل الجهد والإنجاز ومن أشهر هؤلاء النجوم عبد الحليم حافظ و فريد الأطرش و محمد رشدي و ليلي مراد وغيرهم.

الأغنيات التي تناولت العمال سواء احتفالا بهم أو رصد لكفاحهم منها ما قدم في مناسبات خاصة بعيد العمال وأخرى قدمت في سياق درامي داخل أحداث الأفلام مثل أغنية دور ياموتور.

موال العاملين - للفنان الشعبى محمد طه

عبد الحليم حافظ حكاية شعب

فريد الأطرش يا اسطى سيد

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عمال ولادنا والجدود

محمد رشدى - احنا العمال

عبد الحليم حافظ- نشيد العمال

خلي توكالك على مولاك - عبد الحليم حافظ