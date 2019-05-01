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7 صور من حفلي أمينة في احتفالات شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيت المطربة أمينة حفلين بمناسبة أعياد شم النسيم، الأول بمدينة شرم الشيخ حيث قدمت خلال هذا الحفل عدد من الأغاني باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية، كما غنت من أغاني ألبومها الأخير"اللي راحوا"، وأضفت أمينة البسمة علي وجوه الحضور عندما غنت معهم بالإضافة إلي تقمصها دور الطبال وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل أكبر.

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وأحيت أمينة حفل أخر بالتجمع الخامس وقدمت في الحفل عدد كبير من الأغاني التي طلبها الجمهور من ألبومها الأخير وأيضا من أعمالها السابقة كما تغنت بالعديد من الأغاني لكبار الفنانين ورافقها في الحفل فرقة الطبلة والمزمار الصعيدي.

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