7 صور من حفلي أمينة في احتفالات شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيت المطربة أمينة حفلين بمناسبة أعياد شم النسيم، الأول بمدينة شرم الشيخ حيث قدمت خلال هذا الحفل عدد من الأغاني باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية، كما غنت من أغاني ألبومها الأخير"اللي راحوا"، وأضفت أمينة البسمة علي وجوه الحضور عندما غنت معهم بالإضافة إلي تقمصها دور الطبال وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل أكبر. Advertisements وأحيت أمينة حفل أخر بالتجمع الخامس وقدمت في الحفل عدد كبير من الأغاني التي طلبها الجمهور من ألبومها الأخير وأيضا من أعمالها السابقة كما تغنت بالعديد من الأغاني لكبار الفنانين ورافقها في الحفل فرقة الطبلة والمزمار الصعيدي.

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