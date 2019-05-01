ملكة إسبانيا تُقلّد ميغان ماركل!

كشف خبراء الموضة عن تقليد الملكة الإسبانية ليتيزيا، خلال زيارتها لموزامبيق، لأزياء دوقة ساسيكس ميغان ماركل وزوجة الأمير هاري.

وبحسب ما نشرته مجلة "Hello"، فإن الملكة الإسبانية اختارت ثوبا من الجينز من ماركة "Carolina Herrera"، وهو الزي الذي ظهرت فيه ميغان ماركل في السابق.

وارتدت ماركل ثوباً مماثلاً من الماركة ذاتها، خلال إحدى النشاطات الرسمية كزوجة للأمير هاري عام 2018.

وأوضحت المجلة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتطابق فيها أذواق "ملكتين"، ففي نوفمر 2018، وظهرت ليتيزيا بفستان بلا أكمام أزرق داكن اللون مع تنورة مطوية وبدا وكأنه أحد أزياء ماركل الذي ارتدته خلال جولتها في أستراليا.

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