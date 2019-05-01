ورطة صناع مسلسل "قيد عائلي" تهدد استكمال عرض المسلسل

فرض المخرج تامر حمزة حالة الطوارئ على فريق عمل مسلسل «قيد عائلي»، الذي يعرض حالياً وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً؛ حيث منع المخرج الإجازات من أجل الانتهاء من تصوير باقي حلقات المسلسل.

وأكد مصدر من داخل المسلسل أن هناك ورطة كبيرة يعيشها صناع المسلسل، بسبب تأخر الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، والتي تهدد بعدم عرض الحلقات الأخيرة، بالرغم من ارتباط الجمهور بالمسلسل بشكل كبير.

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وفي هذا السياق تصدر مسلسل «قيد عائلي» تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مصر في الساعات القليلة الماضية، وأشاد عدد كبير من المغردين بالمستوى الفني لأبطاله.

مسلسل «قيد عائلي» بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، دنيا عبدالعزيز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، مريهان حسين، رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد عز، كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.