- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 11:54 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية ناهد السباعي عن بعض اسرار طفولتها برفقة والدتها الكاتبة ناهد فريد شوقي، حيث قالت إن الأخيرة كادت تقتلها بـ “المخدّة” لأنها تحدثت مع أحد أصدقائها بالمدرسة في وقت متأخر من الليل.
وأوضحت خلال إستضافتها برفقة والدتها ضمن برنامج “معكم منى الشاذلي” أن أشهر الخلافات التي تحدث بينها وبين والدتها تكون بسبب “شاحن الموبايل”.
وأكدت ناهد السباعي أنها تعتمد على عدة طرق في حال حدوث خصام مع والدتها، قائلة: “بجيبلها شكولاته، أو ورد أزرق أو بنفسجي”، منوهًة بأن الأمر لو كان كبيرًا، تكون الهدية خاتم ذهب”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الممثلة المصرية ناهد السباعي: والدتي كادت تقتلني بسبب تحدثي مع صديقي ليلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.