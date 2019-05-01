شاهدوا الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​: والدتي كادت تقتلني بسبب تحدثي مع صديقي ليلاً

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 11:54 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ عن بعض اسرار طفولتها برفقة والدتها الكاتبة ​ناهد فريد شوقي​، حيث قالت إن الأخيرة كادت تقتلها بـ “المخدّة” لأنها تحدثت مع أحد أصدقائها بالمدرسة في وقت متأخر من الليل.

وأوضحت خلال إستضافتها برفقة والدتها ضمن برنامج “معكم منى الشاذلي” أن أشهر الخلافات التي تحدث بينها وبين والدتها تكون بسبب “شاحن الموبايل”.

وأكدت ناهد السباعي أنها تعتمد على عدة طرق في حال حدوث خصام مع والدتها، قائلة: “بجيبلها شكولاته، أو ورد أزرق أو بنفسجي”، منوهًة بأن الأمر لو كان كبيرًا، تكون الهدية خاتم ذهب”.

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