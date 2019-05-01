شاهدوا.. نفوق فيل حاول تحرير نفسه من “الأسر”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 11:54 صباحاً - حاول فيل كسر ​الأصفاد​ التي تكبّله وتحرير نفسه من “الأسر”، إلا أنّه فشل في ذلك ونفق على مرأى من الجميع.

وذكرت صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية أن الفيل نفق في منتزه “ناغارولي” الوطني في ​الهند​، نتيجة لإهمال القائمين عليه.

ويظهر الفيديو الذي انتشر عبر “يوتيوب”، محاولات الفيل اليائسة كسر السلاسل، ومحاولات المشرفين عليه مساعدته على التعافي، والتخفيف عنه بسكب الماء عليه. لكن الفيل سقط رويداً رويداً على جانبه الأيسر ومات.

ويعمل الأطباء البيطريون الآن على تشريح جثة الفيل النافق لتحديد سبب الوفاة بدقة، بعدما أشار عمال المنتزه إلى احتمال نفوقه بسبب إصابته بنوبة قلبية بعدما لاحظوا سوء حالته، صباح 26 نيسان/أبرل الحالي.