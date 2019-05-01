29 مسلسلاً خليجيًا في رمضان 2019…تعرف عليهم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 11:54 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي يشهد منافسة قوية للعديد من الأعمال الدرامية الخليجية التي تخوض الـ”ماراثون” هذا العام بقوة.. وترصد “روتانا.نت” المسلسلات الخليجية التي تشارك في موسم دراما رمضان 2019:

مسلسل شباب البومب 8

“شباب البومب” من إخراج سمير عارف، وتأليف ورشة نص تضم محمد الفهادي، وعبد الله الوليدي، وحاتم الخضير، ونواف المهنا، وفهد الأسطا، وأحمد الزهراني.

ويشارك في بطولة العمل فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وعلي المدفع، وشفيقة يوسف، وسارا اليافعي، وضيوف الشرف خالد سامي، وليلى السلمان، وماجد مطرب، وأميرة محمد، وعبد العزيز السكيرين، إضافة إلى عدد من نجوم السوشيال ميديا منهم عبد العزيز برناوي، وحموش، وأبوبشت.

مسلسل حدود الشر

مسلسل “حدود الشر” بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد، وأحمد الجسمي، وانتصار الشراح، وباسم الأمير، وهيا الشعيبي، وهنادي الكندري، وشيماء علي، وهبة الدري، ونورا محمد، وهو من تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج أحمد دعيبس، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل حضن الشوك

مسلسل “حضن الشوك” من تأليف عبد الله السعد، وإخراج حمد البدري، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الخليج من بينهم إبراهيم الحربي، وإلهام الفضالة، وليلى عبدالله، ومحمد العلوي، وعبير أحمد، ونور الغندور، وأحمد مساعد، وانتصار الشراح.

مسلسل يلا نسوق

مسلسل “يلا نسوق”، بطولة مروة محمد، ومريم الغامدي، ونيرمين محسن، وسارة اليافعي، وإبراهيم حجاج، والطفل محمد الحربي، وهو من إنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل “وما أدراك ما أمي”

مسلسل “وما أدراك ما أمي”، من تأليف علي دوحان، وإخراج حسين الحليبي، ويشارك في بطولته الفنانين: إلهام الفضالة، وهيا الشعيبي، وحسين المهدي، وفاطمة الصفي، وهنادي الكندري، ومحمد الحداد، وفهد باسم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي حول شخصية “غنيمة” التي تعاني من ظروف صحية مركبة، تتطلب معاملتها بطريقة خاصة .

مسلسل “أنا عندي نص”

مسلسل “أنا عندي نص”، من بطولة سعاد عبد الله، وصابرين بورشيد، وشجون الهاجري، وبدرية طلبة، وفاطمة الصفي، وريم إرحمة، ومرام البلوشي، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.

مسلسل “العذراء”

مسلسل “العذراء”، يشارك في بطولته كل من شجون الهاجري، وهيفاء حسين، وعبد الله الطليحي، وأحمد إيراج، ومرام البلوشي، ومشاري البلام، وعبير أحمد، وهو من تأليف الكاتبين محمد وعلي شمس، وإخراج محمد القفاص.

مسلسل “دفعة القاهرة”

مسلسل “دفعة القاهرة” يضم مجموعة كبيرة من أهم نجوم الشاشة الخليجية بالإضافة إلى فنانين مصريين منهم الفنانة رانيا منصور والفنانة نرمين ماهر والفنانة نور الغندور، والممثل الشاب مكي سامي، بالإضافة إلى الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي، والمسلسل من بطولة مرام البلوشي، وبشار الشطي، وفاطمة الصفي.. وغيرهم، وهو من إخراج علي العلي، ومن تأليف هبة مشاري حمادة.

مسلسل “ماذا لو”

مسلسل “ماذا لو” بطولة منذر رياحنة، ونور الغندور، وأسيل عمران، وخالد أمين، وروان مهدي، وليلى عبد الله، وغرور صفر، وإخراج حسين دشتي، وتأليف فيصل البلوشي.

مسلسل لا موسيقى في الأحمدي

مسلسل “لا موسيقى في الأحمدي”، بطولة عبد المحسن النمر، وجاسم النبهان، ونور الكويتية، وشيماء، وإيمان الحسيني، وغرور صفر، وفوز الشطي.. وآخرين، وهو من تأليف منى الشمري، وإخراج محمد دحام الشمري، ويتناول ما يحدث في مدينة الأحمدي في مرحلة مهمة من تاريخها، وخاصة في الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي، والعلاقة الاجتماعية التي تحكم تلك المدينة التي كانت تتميز بالانفتاح.

مسلسل أمنيات بعيدة

مسلسل “أمنيات بعيدة” من بطولة: هدى حسين، جمال الردهان، هنادي الكندري، عبد الله الطراروة، غدير السبتي، وليالي دهراب وآخرين، ومن تأليف منى الشمري وإخراج محمد القفاص.

مسلسل “موضي قطعة من ذهب”

مسلسل “موضي قطعة من ذهب”، من بطولة: داوود حسين، أسمهان توفيق، لمياء طارق، شهد ياسين، يعقوب عبد الله، وعبد المحسن القفاص، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.

مسلسل “أجندة”

مسلسل “أجندة”، بطولة: ليلى عبد الله، هيا عبد السلام، فؤاد علي، أحمد الجسمي، سليمان ياسين، ريم أرحمة.. وآخرين.

مسلسل “مني وفيني”

مسلسل “مني وفيني” بطولة صمود، محمد العجيمي، حسين منصور، ومحمود بوشهري، وعبد الله بوشهري، سعود بوشهري، باسمة حمادة، أحلام حسن، ومن تأليف الهنوف، وإخراج عبد الرحمن السلمان.

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مسلسل “الديرفة”

مسلسل “الديرفة” بطولة: بثينة الرئيسي، عبد الله بهمن، وغدير السبتي، وحسين المهدي، ومحمد المنصور، وهيفاء عادل، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج مناف عبد آل.

مسلسل “إفراج مشروط”

مسلسل “إفراج مشروط”، من بطولة: هبة الدري، عبد المحسن القفاص، خالد أمين فيصل العميري، فرح الصراف، أحمد إيراج، زينب غازي، هدى الخطيب، جاسم النبهان وآخرين، وهو من تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج عيسى ذياب.

مسلسل “سبع أبواب”

مسلسل “سبع أبواب” بطولة: سعد الفرج، هيفاء عادل، بيومي فؤاد، جاسم النبهان، هدى الخطيب، سليمان الياسين، هيام الحسن، محمد عبدالرزاق، طيف، إبراهيم الحربي، خالد أمين، إيمان الحسيني، جمال الردهان، حسين الحداد، هنادي الكندري، هدى صلاح، تأليف: عبد المحسن الروضان، إخراج سلطان خسروه.

مسلسل “اختراق”

مسلسل “اختراق”، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم العرب، ونجوم من عدة دول أوروبية ومنهم: يعقوب الفرحان، وطارق النفيسي، وطلال السدر، من السعودية، ونضال نجم، وديما الجندي، من سوريا، وليلى إسكندر من لبنان، وأشرف طلفاح من الأردن، وأحمد فريد من مصر، وهو من إخراج محمد لطفي، وﺗﺄﻟﻴﻒ طلال السدر، وسيناريو وحوار عمار رضوان.

مسلسل “هايبر لوب”

مسلسل “هايبر لوب” من تأليف خلف الحربي، وورشة من الكتاب، تضمّ سامي الفليح، أماني السليمي، محمد الفهادي، عبدالله الوليدي، أسامه القس، إسماعيل المباركي، إخراج أوس الشرقي.

مسلسل “العاصفة”

مسلسل “العاصفة” بطولة عبد العزيز المسلم، وإبراهيم الصلال، واسمهان توفيق، زهرة الخرجي، محمد الشعيبي، ومن تأليف عبد العزيز المسلم، وإخراج مناف عبدال.

مسلسل “بدون فلتر”

مسلسل “بدون فلتر”، بطولة عبد الله السدحان، سعد الفرج، ومحمد الطويان، وسعد خضر، وعلي إبراهيم، ويوسف الجراح، وإبراهيم الحساوي، وحسن البلام، وأحمد العونان، وفاطمة الحوسني، ونيرمين محسن، وأميرة محمد، وليلى سلمان، من تأليف وإخراج مجموعة من الكتاب والمخرجين الشباب، منهم: “عبد العزيز الشلاحي، وهناء العمير، وهند الفهاد، وعبد الرحمن عايل”، ومن الكتاب مفرج المجفل، وعنبر الدوسري، ومحمد بحر.

مسلسل العاصوف 2

الجزء الثاني من مسلسل “العاصوف”، بطولة ناصر القصبي، وعبدالإله السناني، وحبيب الحبيب، وليلى السلمان، وأفنان فؤاد، وريم عبدالله، وتأليف عبدالرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح.

مسلسل “بلاني زماني”

مسلسل “بلاني زماني” بطولة حسن البلام، وهدى الخطيب، شيخة بدر، وآخرين، إخراج خالد الدوغجي، وهو عبارة عن مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، حيث يتم تقديم قصة في كل حلقة بطريقة كوميدية، متضمن فترات زمنية مختلفة.

مسلسل “دينار نصيب مختار”

مسلسل “دينار نصيب مختار” من بطولة أحمد جوهر، وعبد الرحمن العقل، وانتصار الشراح، ومرام البلوشي، وميس كمر، وشهاب حاجيه، ومن تأليف أحمد جوهر.

مسلسل “حالتنا حالة 2”

مسلسل “حالتنا حالة 2″، هو عبارة عن حلقات منفصلة، وكل حلقة قصة ومضمون مختلف، ويضم مجموعة من الفنانين السعوديين منهم: خالد الفراج، مروة محمد، مريم الغامدي، بندر المسيلي وغيرهم.

مسلسل “جديمك نديمك”

مسلسل “جديمك نديمك” بطولة: جابر نغموش، سعاد علي، علي الغرير، جمعة علي، موسى البقيشي، وسلوى الجراش، إلى جانب عدد من ألمع نجوم الدراما الخليجية، إخراج مصطفى رشيد، وتأليف جمال الصقر.

مسلسل “الطواش”

المسلسل الكوميدي “الطواش”، من تأليف الكاتب المبدع جمال سالم، وإخراج عارف الطويل، وبمشاركة نخبة من نجوم الإمارات من بينهم: أحمد الجسمي، سعيد سالم، بلال عبد الله، عبد الله صالح، مروان عبد الله، علي التميمي، عيسى كايد، أحمد مال الله، رزيقة طارش، نيفين ماضي، ومروة راتب وآخرين.

مسلسل “على جنب”

مسلسل “على جنب” بطولة: راشد الشمراني، فايز المالكي، حسن عسيري، إيمان الغربي، إلهام علي، فارس الخالدي، لمار، فيصل العمري، شعيفان محمد العتيبي، نيرمين محسن، سماح زيدان، سارة اليافعي، وهو من تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني.

مسلسل “ص. ب”

مسلسل “ص. ب” بطولة: هدى الغانم، وجاسم الخراز، وميثاء محمد، وأمل محمد، وخالد البناي، وياسر النيادي، وريم حمدان، ومحمد جمال، وخالد النعيمي، وفاطمة الحوسني، وسارة العلي، وهو عن رواية الكاتب الإماراتي سلطان العميمي، ورؤية درامية للمخرج باسم شعبو، وسيناريو وحوار محمد حسن.