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كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 11:54 صباحاً - نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له برفقة أسرته، وذلك من اجازتهم في مصر وتحديدا في مدينة شرم الشيخ.
وعلق الحلاني على الصور قائلًا: ”بعد ليلة من العمر في شرم الشيخ العودة الآن إلى بيروت بإذن الله مع حبايب قلبي والله يخلي حبايبكن”.
الجدير ذكره ان عاصي الحلاني طرح مؤخرا كليب أغنية “شو بخاف عليكي”، ولاقى نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية على قناته الرسمية على يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. عاصي الحلاني بإجازة مع عائلته في شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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