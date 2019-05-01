بعد سنوات على طرحها.. راغب علامة يحصد نجاح “قلبي عشقها” مجددًا

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد السوبر ستار راغب علامة أصداءً إيجابية جدًا حول أغنيته الشهيرة “قلبي عشقها” التي أعاد طرحها بتوزيع جديد في تعاون مميّز بين شركتيْ باكستايدج بروداكشن وأنغامي.

الأغنية التي قدمها راغب علامة في جلسة غنائية مع أنغامي حققت ما يقارب نصف مليون “تشغيل” في فترة زمنية قصيرة جدًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تم تصويرها في فكرة مميّزة حيث بنت لها شركتي باكستايدج بروداكشن وأنغامي خصّيصًا استوديو ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت وحل العمل توقيع المخرج جاد شويري.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “قلبي عشقها” بنسختها الأساسية هي من توزيع طارق عاكف ومن كلمات عاطف بركه وألحان راغب علامة نفسه.