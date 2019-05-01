حلا شيحة تعلن طلاقها من زوجها ومصادر مقربة منها تكشف سبب الإنفصال

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن طلاقها من زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر 12 عامًا.

وأوضحت مصادر مقرّبة من شيحة أن الطلاق تم منذ فترة قصيرة، بسبب عدم التفاهم بين الأخيرة وزوجها، وأنها هي من اتخذت القرار.

وأشارت المصادر عينها إلى أن الطلاق وقع بين حلا وزوجها بسبب خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، وأن الثنائي تجمعهما حاليًا علاقة ودّ واحترام، خاصة أنه والد أبنائها.

من جهة أخرى، تعمل حلا حاليًا على تسجيل حلقات مسلسل اذاعى جديد يحمل إسم “نوسة نحلة ثانك يو” وهو من تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفي الدين حسن على أن يتم إذاعته في شهر رمضان على محطات شبكة راديو النيل.