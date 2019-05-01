سلافة معمار تنتهي من “مسافة أمان” وهذا ما تمنته

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهت النجمة اللبنانية سلافة معمار من تصوير مشاهدها في مسلسل “مسافة أمان” الذي ستشارك فيه بسباق دراما رمضان المقبل.

وأعلنت سلافة عن انتهائها من تصوير مشاهدها عبر حسابها على موقع “تويتر” حيث نشرت البوستر الخاص بالمسلسل وتمنت أن ينال العمل إعجاب الجمهور فكتبت: “خلصت تصوير مشاهدي في مسافة أمان نشالله نكون على قد المسؤولية”.

مسلسل “مسافة أمان” من كتابة إيمان السعيد، إخراج الليث حجو وإنتاج شركة “إيمار الشام”.

تجدر الإشارة إلى أن سلافة معمار تشارك أيضًا في بطولة مسلسل “الحرملك” خلال الشهر الفضيل، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق وإنتاج شركة “كلاكيت ميديا” لمالكها إياد نجّار.