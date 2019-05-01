بعد طرح كليب “سكت الكلام”.. جورج وسوف في المراتب الأولى

متابعة بتجـــــــــــرد: يتلقى سلطان الطرب جورج وسوف أصداءً إيجابية جدًا حول أغنيته الجديدة “سكت الكلام” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسميّة على “يوتيوب” وكافّة المتاجر الرقميّة العالميّة.

ويتصدّر العمل مراتب متقدّمة جدًا في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في لبنان وعدد من البلدان العربية، محققًا أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد على إطلاقه.

تجدر الإشارة إلى أن “سكت الكلام” هي أغنية شعبيّة طربيّة بامتياز من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل إطارًا دراميًا مشوّقًا، ويظهر فيه إلى جانب جورج وسوف، النجم السوري عابد فهد الذي يلعب دور صديقه.

لمشاهدة فيديو كليب “سكت الكلام”: