كارول سماحة ترنّم للسيدة العذراء مع حلول الشهر المريمي

متابعة بتجـــــــرد: استقبلت النجمة اللبنانية كارول سماحة شهر أيار/مايو وهو الشهر المريمي أي شهر السيدة العذراء مريم المباركة بترنيمة “ها شعبك” التي قدّمتها في نفس المناسبة منذ خمس سنوات تقريبًا.

كارول سماحة شاركت الجمهور ومحبّيها بفيديو الترنيمة التي قدّمتها خلال الريسيتال الميلادي الذي أحيته بمناسبة عيد الميلاد المجيد العام المنصرم وأرفقته بتعليق توجها فيه إلى السيدة مريم العذار وكتبت: “يا أمنا يا مريم العذزاء، إليك نلتجئ في كل حين، تشفعي بنا صلّي لاجلنا ”.

الجدير ذكره أن ترنيمة “ها شعبك”، هي من كلمات الأخت ماري أورتانس، ألحان فؤاد فاضل، توزيع ميشال فاضل، وميكس روجيه أبي عقل.