سمير غانم يغني لـ ابنته إيمي في “سوبر ميرو”

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهى الفنان سمير غانم من تسجيل أغنية جديدة ستقدم ضمن أحداث مسلسل “سوبر ميرو” الذي تخوض به ابنته ايمي سمير غانم سباق دراما رمضان لهذا العام. الأغنية موجهة للأطفال لتوعيتهم من كثرة استخدام الالكترونيات، وتدور أحداثه حول بطلة خارقة تنقذ البشر وتحارب الشر ضمن الأحداث. ويشارك في بطولة “سوبر ميرو”، كل من حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة وميار الغيطي، والعمل من تأليف أحمد مجدي وإخراج وليد الحلفاوي.

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