ارتفاع معدل الانتحار في أمريكا بعد عرض مسلسل عن تلميذة منتحرة

كشفت دراسة جديدة عن ارتفاع معدل الانتحار بين المراهقين الأمريكيين خلال الأشهر التي تلت عرض المسلسل المثير للجدل "13 ريزنز واي" الذي يعرض على شبكة "نتفليكس" في 2017 وتدور أحداثه حول أسباب انتحار تلميذة في المرحلة الثانوية.

وقال كاتب الدراسة، جيفري بريدج، الذي قاد الفريق البحثي من مستشفى الأطفال الوطني في أوهايو، إن المسلسل صوّر انتحار الشخصية الرئيسية بطريقة مثيرة.

وأضاف: "أكثر ما يثير القلق هو أنه صوّر بوضوح طريقة انتحار التلميذة، ما قد يشكل صدمة لدى الأشخاص الذين فقدوا أحدهم بفعل حالات انتحار أو محاولة انتحار، كما أنه يقدّم سبلا للانتحار في بعض الحالات".

ووفق هذه الدراسة، سجّل الباحثون زيادة بنسبة 29% في حالات الانتحار لدى الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما خلال الأشهر التسعة التالية لعرض المسلسل، أي 195 حالة انتحار إضافية خاصة بين الذكور.

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ورغم ذلك، لم يتمكن الباحثون من ربط مشاهدة المسلسل وزيادة حالات الانتحار، وأوضحوا أن هناك عوامل أخرى ربما أدت دورا في إقدام هؤلاء على الانتحار.

وكانت دراسة سابقة كشفت عن زيادة 19% في عمليات البحث على الإنترنت المتعلقة بالانتحار خلال الأيام التي تلت إطلاق "13 ريزنز واي".

وبعد بدء بث المسلسل أبدى المسؤولون في مجالَي الصحة والتعليم تخوفهم من احتمال أن يكون المحتوى مؤذيا للفئات الأقل منعة في وجه مثل هذه المضامين وخصوصا المراهقين.

وقالت "نتفليكس" التي تعرض المسلسل للموسم الثالث، إنها "تدرس هذه النتائج".

وأوضح ناطق باسم "نتفليكس": "هذا موضوع مهم للغاية وعملنا جاهدين لضمان تعاملنا مع هذه القضية الحساسة بمسؤولية".