بعد "أفنجرز: إند جيم".. مارفل تستعد لإصدار 6 أفلام جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسجل فيلم Avengers: Endgame "أفنجرز: نهاية اللعبة" نهاية حقبة في عالم مارفل السينمائي، إذ يمثل الفيلم تتمة 20 فيلما لأبطال خارقين صدروا من قبل.

وبينما يودع الجمهور بحزن، واحدة من أنجح وأعلى سلاسل الأفلام إيرادات على مر التاريخ، تستعرض مجلة "تايم" الأمريكية، أبرز الأفلام التي تطرحها مارفل في دور العرض السينمائية في أعقاب النجاح الساحق لـ"أفنجرز: إندجيم".



1- Spider-Man: Far From Home "سبايدرمان: بعيدًا عن الوطن"



يعود الممثل توم هولاند بشخصية سبايدرمان، 2 يوليو المقبل، ويشاركه البطولة الممثل الأمريكي جيك جيلنهال، بدور الشرير "ميستريو".

ويتناول الفيلم بداية تعرف "سبايدرمان" بمؤسس فريق أفنجرز نيك فيوري "صامويل إل جاكسون، حيث يطلب الأخير مساعدته في التغلب على بعض الكائنات الغريبة التي تهاجم الأرض.



2- Black Panther 2 "بلاك بانثر 2"

3- Black Widow "الأرملة السوداء"

4- Eternals "الخالدين"

5- Doctor Strange "دكتور سترينج 2"

6- Shang-Chi "شانغ-شي"

حقق فيلم "بلاك بانثر" نجاحًا كبيرا سواء على الصعيد النقدي بتلقيه ترشيحًا لأوسكار أفضل فيلم، أو الجماهيري بحصده مليار دولار إيرادات، الأمر الذي دفع صناعه إلى تقديم جزء ثانِ يصدر 12 فبراير/شباط عام 2021.حتى الآن، لا توجد تفاصيل عن حبكة الجزء الثاني، ولكن من المقرر أن يعوم المخرج رايان كوجلر، والبطل تشادويك بوسمان لتقديم هذا الجزء.على الرغم من تكتم مارفل على أي تفاصيل بشأن فيلم "بلاك ويدو"، الذي تلعب سكارليت جوهانسون فيه دور البطولة، فالمؤكد أن الشركة تعمل حاليًا على إنتاج الفيلم.ذكرت قناة "موفي روك ستارك"، أن الفيلم يجرى تنفيذه حاليًا تحت عنوان Blue Bayou، ومن المعتزم أن يبدأ تنفيذه في يونيو/حزيران المقبل.من المقرر أن تعود أحداث الفيلم إلى بدايات "بلاك ويدو"، إذ يتناول مراحل تدريبها القاسي على الباليه، وتحولها إلى جاسوسة روسية.قراء القصص المصورة "الكوميكس" سيكونون الأكثر حماسة لصدور فيلم "الخالدين" كونه مقتبسا من شخصيات بطولية مفضلة لديهم.في البداية لمحت مارفل لصدور الفيلم، من خلال إحدى شخصيات فيلم Guardians of the Galaxy "حراس المجرة"، ومن ثم أعلنت عن تعاقدها مع الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، والممثل الأمريكي الباكستاني كميل نانجياني لبطولة الفيلم.ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ هذا العام، لتمهيد صدوره 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.من المتوقع أن يصدر الجزء الثاني لفيلم "دكتور سترينج" في مايو/أيار عام 2021، على أن يشارك الممثل البريطاني بيندكت كمبرباتش في هذا الجزء أيضًا.ويبدأ تصوير الفيلم في ربيع 2020، وحتى الآن لا تتوافر معلومات عن حبكة الفيلم.أعلنت مارفل منذ فترة قصيرة، أنها تحضر لإصدار أول فيلم أبطاله بالكامل من الآسيويين.تدور أحداث الفيلم حول البطل الخارق الآسيوي "شانغ-شي"، محترف فنون القتال العسكرية، وحتى الآن لا توجد تفاصيل حول موعد صدوره في دور العرض.