وفاة "عرّابة السامبا" بيتش كارفاليو بعد 50 عاما من الغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بيتش كارفاليو
أعلنت إدارة مستشفى ريو دي جانيرو وفاة المغنية البرازيلية بيتش كارفاليو الملقبّة بـ"عرّابة السامبا"، الثلاثاء، عن 72 عاما.
وكانت المغنية تحيي العروض في السنوات الأخيرة على كرسي متحرك بسبب مشاكل في الظهر.
وأصدرت كارفاليو 33 أسطوانة خلال مسيرة امتدّت على 50 سنة.
ونالت في عام 2009 جائزة جرامي للموسيقى الأمريكية اللاتينية عن مجمل مسيرتها، فضلا عن جائزة جرامي أخرى سنة 2012 عن ألبومها "نوسو سامبا إستا نا روا" (موسيقى السامبا الخاصة بنا هي في الشارع) الذي أصدرته بعد أن بقيت طريحة الفراش مدّة 18 شهرا بسبب مشاكل في الظهر.
وشاركت الفنانة المعروفة بميولها اليسارية في عدّة حفلات تأييدا للرئيس البرازيلي السابق لولا دا سليفا.
واشتهرت كارفاليو التي كانت من أبرز وجوه مدرسة السامبا العريقة مانجييرا، خصوصا بأغنيتها "كويزينيا دو باي" (حبيبة البابا الصغيرة).
وقال وكيل أعمالها، ألفونسو كارفاليو، في بيان: "رحلت عزيزتنا بيتش كارفاليو مغمورة بمودّة عائلتها وأصدقائها".
وذكرت مدرسة السامبا مانجييرا في رسالة نشرتها على "أنستقرام": "كانت من أبرز أسماء السامبا، فنانة تغنّي بصوتها وروحها".
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