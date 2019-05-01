خاص – مشتركة “ذا فويس” لـ”الخليج 365”: أحضّر مفاجأة للجمهور



شاركت ببرنامج The Voice واستطاعت بصوتها المميز وموهبتها الفريدة ان تخطف قلوب المدربين، فاختارها فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لتكون ضمن فريقه، فكانت عل قدر الثقة ونجحت في الوصول الى مراحل متقدمة من البرنامج.

انها الفنانة الشابة ماريز فرزلي، ابنة عروس البقاع زحلة، تجربتها في برنامج الهواة The Voiceفتحت أمامها العديد من الفرص، حيث نال صوتها اعجاب كل من سمعها. ورغم انها عُرفت بغنائها باللغة الاجنبية في البرنامج، الا انها قررت تحدي نفسها وها هي اليوم تخوض تجربة جديدة وتقدم للجمهور أغنية باللغة العربية، ستكون بمثابة مفاجأة مميزة للمستمعين.

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موقع “الخليج 365” التقى فرزلي التي أشارت الى أنها اليوم تحضّر لطرح أغنيتها الجديدة التي سجلتها بالتعاون مع المنتج والموزع الموسيقي جان ماري رياشي، لافتة الى ان الاغنية شبابية، حرصت على تقديمها بشكل فريد فعملت عليها من كل قلبها واعدة جمهورها بعمل مميز.

ومن المتوقع ان تطرح ماريز أغنيتها في منتصف شهر حزيران المقبل على طريقة الفيديو كليب، لافتة لموقعنا الى أن هوية بطل الفيديو كليب لم تحدد، لكن من المتوقع أن يكون “شخصية لبنانية معروفة”.

ومن الواضح أن ماري كغيرها من النجوم الشباب، ستعتمد استراتيجية الأغنيات الـSingle وتطرحها تباعا، بانتظار ردة فعل المتابعين ورأيهم بالأعمال التي ستقدمها، خصوصا أنها تطرح أعمالا بأسلوب جديد ومختلف عما اعتاد عليها الجمهور في برنامج The Voice.