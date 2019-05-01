احتفالات كايلي جينر بميلاد ترافيس سكوت تفوقُ التوقّعات.. إليكِ المُفاجآت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهزتْ نجمة تلفزيون الواقع، الصّغرى كايلي جينر، مُناسبة ميلاد حبيبها، ترافيس سكوت، الـ 28، لكي تُعبّر له عن حُبّها بشتّى الوسائل والهدايا والمُفاجئات، ويُمكننا القول، بأنّ احتفال كايلي بميلاد ترافيس في هذا العام، قد تفوّق على جميع الأعوام السّابقة، وإليكم الأسباب.

في يوم أمس الثّلاثاء، نشرتْ كايلي، ألبوم صور عبر حسابها في إنستغرام، هنّأتْ من خلاله حبيبها بمُناسبة ميلاده، حيث احتوتْ الصّور على لقطاتٍ حميمية بين العاشقين، وأخرى لطفلتهما الأولى "ستورمي ويبستر".

وفي تعليقها على الصّور، كتبت كايلي: "إنّ رؤيتك تتطوّر لتُصبح الشّريك، والصّديق، والابن، والأب، الذي عليه اليوم أمرٌ مُرضٍ للغاية يا صديقي المُقرّب وزوجي. كُلّ ذلك ملفوفٌ في واحد. أحبّك وفخورةٌ بكَ للغاية. عيد ميلاد سعيد، ودعنا ننجب طفلًا آخر".

وبعد هذه المُبادرة الرّومانسيّة من كايلي جينر، ما كان من حبيبها ترافيس، إلّا أنْ يردّ عليها قائلًا: "أحبّك يا ماما وزوجتي.. دعينا نتمرّد للأبد".

أمّا عن الهدايا التي قدّمتها كايلي، فقد تنوّعتْ بين اللّمسات الرّومانسيّة، والسّيارات الفارهة، حيث زيّنتْ منزلهما بمجموعة من البالونات، وتنسيقات الزّهور، كما صمّمت له خصيصًا ستاند من الورود على شكل حذاء رياضيّ، وذلك بسبب عشقه لهذا النّوع من الأحذية، إلى جانب مجموعة من الهدايا المُتنوّعة، لفّتها كايلي بورق هدايا صُنع خصيصًا لها، وحمل صورة وجه ابنتهما ستورمي، وهي تضحك.

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ومن اللّمسات المُلفتة التي تركتها كايلي لرجُلها، عرض صورة ضخمة لها، ولابنتهما ستورمي، على لوحة الإعلانات الضّخمة في أحد شوارع لوس أنجلوس، كتبتْ عليها "هابي بيرذداي دادي.. مع حُبنا كايلي وستورمي".

وليس ذلك فحسب، بل أقامتْ كايلي حفلة عيد ميلادٍ فارهة، استوحتْ فكرتها من فيلم الموسم "Avengers: Endgame"، حيث وصل الضّيوف بأزياء الأبطال الخارقين، وكايلي وترافيس كانا يرتديان أزياءً من وحي الفيلم أيضًا.

ومع كُل ذلك، لم تكن هذه الهديّة الرئيسية من كايلي، حيث كشف مُغنّي الرّاب حصوله على سيارة فارهة من نوع لامبورغيني، لونها فضّي، حيث نشر صورتها عبر حسابه في إنستغرام، وعلّق عليها قائلًأ: "تنجحين بذلك في كُل مرّة يا زوجتي".