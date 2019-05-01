شكرا لقرائتكم خبر عن "يا صنايعى ياللى كفوفه تتلف فى حرير".. اسمع 6 أغانى عن العمال فى عيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مصر والعديد من بلدان العالم اليوم الأول من مايو بعيد العمال، وهو اليوم الذى أصبح بمرور الزمن رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، ويعود أصله لعام 1869، حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل"، كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.

وبهذه المناسبة نستعرض أهم الأغانى التى نفذت خصيصا لهذه المناسبة منها ما يحتفى بهؤلاء العمال ومنهم من يحث على العمل من أجل زيادة الإنتاج من أجل الوطن، ومن هذه الأغانى:

1- هيلا هيلا – مسار اجبارى

طرح فريق مسار إجبارى هذه الأغنية عام 2013، من كلمات آمار مصطفى، ألحان هانى الدقاق، إخراج إبراهيم هدرج، وتدعو للتحفيز والعمل على الحرف اليدوية، وتقول بعض كلماتها:

هيلا هيلا وهيلا وهيلا قوم على الطموح

يوصل بسقف الحلم لحدود السما

هيلا هيلا هيلا وبكرا متسيبهوش يروح

غير لما تزرع فرحة فعيون الحياة

يا صنايعى ياللى كفوفه تتلف فى حرير

قوم شد حيلك يالا مش فاضل كتير

ياللى بتاكلها بعرق جبينك وبشاقاك

اللى زرعته هيعلى وينور سماك".

2- يا حلاوة الإيد الشغالة:

طرحت المطربة القديرة شريفة فاضل أغنية يا حلاوة الإيد الشغالة، لدعم وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج لبناء وتطوير البلد، وهى من كلمات شريف المهدى، ألحان حسن نشأت، وتقول كلماتها:

يا حلاوة الإيد الشغالة

ورونا الهمة يا رجالة

المكن الداير من شوقه

بيقول يا ولاد أحلى قواله

ياحلاوة الإيد الشغالة

قسم يا مكن قول سمعنا

دا كلامك حلو وله معنى

وحياة الحب اللى جمعنا

دى جمايلك فى العين متشالة

م الليلة المصنع بقى بيتنا

والبركة فى ولاد حتتنا

والهمة حاتفضل غنوتنا

ونقول يا أولاد أحلى قواله

3- مليون سلام – عبد العزيز محمود

من ضمن الأغانى التى حثت على تعظيم العمال وما يقدمونه من مهن وحرف عظيمة، أغنية "مليون سلام" للمطرب عبد العزيز، وهى من تأليف على السوهاجى، ألحان عبد العزيز محمود، وتقول كلماتها:

مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل

مليون سلام يا مبدلين النوم عمل

مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل

فوق الجبين شايف بحور جهد وعرق

طول ما المكن يفضل يدور راح يتخلق

إنتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على أمتك

بلدى يا حتة سكرة حسنك عجب

شمسك يا حلوة منورة بشعور دهب

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وآدى الصبايا مبدرة تقطف عنب

واحنا هنا يا أمنا بنقول وجب.

4- بدلتى الزرقا - عبد الحليم حافظ

أغنية "بدلتى الزرقا" غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، عام 1956، كتبها الشاعر عبد الفتاح مصطفى ولحنها عبد الحميد توفيق زكى، وتقول كلماتها:

بدلتى الزرقا لايقه فوق جسمى

فى جمال لونها مركزى واسمى

بدلتى الزرقا من نسيج إيدى

لبسها يزيّنى حتى يوم عيدى

مش مفارقانى برضه ساترانى

حافظة مقدارى ليلى ونهارى

بيها ترسمنى يعجبك رسمى

5- شد الحزام - سيد درويش

كلمات شدا بها فنان الشعب خالد الذكر سيد درويش، الذى دعا من خلالها على العمل من أجل توفير قوت اليوم وعدم اللجوء لأحد، وهى من كلمات: بديع خيرى، ألحان سيد درويش، وتقول كلماتها:

شد الحزام على وسطك غيره مايفيدك

لابد عن يوم برضه ويعدلها سيدك

إن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك

أهون عليك ياحر من مدت إيدك

ماتيالله بينا انت وياه ونستعين ع الشقا بالله

واهو اللى فى القسمه طلناه

واللى مايجيش انشا لله ما جاء

مادام بنلقى عيش وغموس

يهمك ايه تفضل موحوس

ماتحط راسك بين الرؤوس

لا تقوللى لا خيار ولافقوس

6- دور يا موتور - ليلى مراد

من ضمن الأغانى التى دعت أيضا للحث على العمل، وهى من كلمات بيرم التونسى، ألحان الموسيقار حسين جنيد، وتقول كلماتها:

دوور يا موتور .. يا للى بتلعب أعظم دور

دور على كيفك واغزل صوفك

لا هنا مراقب ولا كونتور

مصر الحرة ولو تتعرى

ما تلبس نسيج من برة

لا حرير بمبة ولا كستــور

دوور ياموتور

خد يا أخينا من أيادينا

حاجة جميلة وصنعة متينة

قُطعت لندن وبيرستور

عصر الصنعة ودا عصر النصر

والبسى تاج المجد يا مصر

وابنى عمايرك سبعين دور