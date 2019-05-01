شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيدهم.. 7 أفلام جسدت كفاح العمال بالسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفى العالم في الأول من شهر مايو كل عام بالعمال، و فى عيدهم ناقشت السينما المصرية في العديد من الأفلام دور العامل والصعوبات التي يواجهها، وجسدت كفاحهم وتناولت حياتهم ومشاكلهم ولحظات الصراع والكفاح والانتصار لقضاياهم، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أهم 7 أفلام طرحت قضية العمال وأشهر الفنانين الذين جسدوا شخصيات عاملة.

الأيدي الناعمة

فيلم "الأيدي الناعمة" من أكثر الأفلام التي تعرض على شاشة التلفزيون في عيد العمال، وتتناول حياة العمال ومشاكلهم وأزماتهم و هو من بطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، صباح، مريم فخر الدين، ليلى طاهر، ومن تأليف توفيق الحكيم ويوسف جوهر، وأخرجه محمود ذو الفقار .

ويتناول الفيلم قصة أمير يفقد ممتلكاته بعد انتهاء فترة الملكية، ويتعرف على شاب عاطل حاصل على دكتوراه، ويقترح على الأمير تأجير قصره، وخلال تعرضه لظروف مادية قاسية يصبح عاملا في زراعة الورود، في ظل مقاطعة ابنته التي قررت الزواج من مهندس بسيط يمتلك مصنعًا، إلا أن ظروفه المادية تجعله يعترف بخطأه ويعمل سائق أتوبيس نهري، بعد أن يقع في حب شقيقة زوج ابنته ويتصالح مع بناته.



فيلم الايدى الناعمة

باب الحديد

يتناول الفيلم الذي تم إنتاجه في عام 1958، جانبًا من حياة العمال في القطارات وبائعي الجرائد من خلال "قناوي" بائع الجرائد المريض نفسيا والذي يقع فى غرام "هنومة" بائعة الكازوزا ويرغبها جسديا، في حين أنها لا تملك تجاهه إلا مشاعرالشفقة، كما أنها تنوي الزواج بآخر وعندما تبدأ هنومة فى الاستعداد للزواج، يقرر قتلها لكن القدر يضع فتاة أخرى فى طريقه عن طريق الخطأ، ويحاول إلصاق التهمة بخطيب هنومة "أبو سريع" (فريد شوقى)، وفى النهاية يتم الإبلاغ عن قناوى كمريض نفسى ويتم الإيقاع به عن طريق "عم مدبولى" (حسن البارودى) الذى كان كأب له.



فيلم باب الحديد

الأرض

وعلى اعتبار أن الفلاح المصرى هو أيضا عامل يخدم وطنه ودوره كبير جدا فى المجتمع قدم المخرج يوسف شاهين فيلم (الأرض) الذى ناقش من خلاله معاناة الفلاح المصرى وهو يتمسك بأرضه ويفديها بدمه، وبرع الفنان القدير الراحل محمود المليجى فى دور أبو سويلم وهو رمز الكفاح والفيلم كان مأخوذا عن رواية الأرض للكاتب عبد الرحمن الشرقاوى، وإخراج يوسف شاهين، وبطولة محمود المليجى وعزت العلايلى ونجوى إبراهيم.



فيلم الارض

النمر الأسود

ومن الأفلام التى تناولت دور العامل المصري فيلم النمر الأسود للفنان أحمد زكى، وشاركه فيه أحمد مظهر ووفاء سالم، ويوسف فوزي، وألفه أحمد أبو الفتح، وبشير الديك، وأخرجه عاطف سالم.

Advertisements

وظهر أحمد زكى فى دور عامل مكافح محمد حسن المصري، هاجر إلى "ألمانيا" لتحقيق أحلامه واشتهر في مجال الخراطة حيث اخترع آلة جديدة، كما احترف الملاكمة، وساعده مدربه اليوناني "كوستا" واطلق عليه جمهور الملاكمة في "ألمانيا" لقب "النمر الأسود".



النمر الاسود

الأسطى حسن

والفيلم يتناول قصة الأسطى "حسن" العامل في ورشة خراطة الحديد، وهو شخص ناقم على عيشته ولديه طفل من زوجته التي تحبه، إلا أنه يتعرف على إحدى سيدات المجتمع الراقي فتعجب به وتأخذه من حياته وورشته على أمل أنه يصير رجل أعمال ولكن فى النهاية يعود الأسطى حسن إلى ورشته وزوجته.

والفيلم إنتاج عام 1952، وشارك في بطولته فريد شوقي، هدى سلطان، ثريا سالم، زوزو ماضي، ومن تأليف فريد شوقي، والسيد بدير، وإخراج صلاح أبو سيف.



فيلم الاسطى حسن

للرجال فقط

ومن الأفلام التى أبرزت دور المرأة العاملة فيلم "للرجال فقط " فقد برز دور المرأة وقدرتها على العمل حتى فى الوظائف المخصصة للرجال فقط والفيلم من بطولة سعاد حسنى ونادية لطفى وحسن يوسف ويوسف شعبان، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف، وإخراج محمود ذو الفقار.



فيلم للرجال فقط

فتاة االمصنع

فيلم فتاة المصنع، عرض عام 19 مارس 2014 ورصد مشكلات عاملات مصانع الملابس والأقمشة والفيلم من بطولة ياسمين رئيس وسلوى خطاب وسلوى محمد على وهانى عادل و إخراج محمد خان.