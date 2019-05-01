​طفلة السينما الشهيرة.. 25 صورة ترصد تغير ملامح منة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة الشابة منة عرفة (منة الله السيد محمد عرفة)، ولدت في 1 مايو عام 1999، وبعد عملها في مجال اﻹعلانات، بدأت بالتمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "السندريلا" مع المخرج سمير سيف في عام 2005.

شاركت "منة"، بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: "مطب صناعي، وحلم العمر، والبيه رومانسي، وآخر كلام"، كما شاركت في جميع مواسم المسلسل الكوميدي "راجل وست ستات".

ونرصد لكم في هذا التقرير 20 صورة ترصد مشوار منة عرفة، في السينما والتليفزيون.