محمد رمضان بائع فول و"السقا" مدرس.. مهن النجوم في دراما رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

بدء صناع الأعمال الدرامية في شهر رمضان، الإعلان عن أعمالهم من خلال طرح البروموهات التي تكشف عن جوانب كثرية لشخصيات أبطال العمل.

ونرصد في هذا التقرير وبمناسبة ذكرى العمال مهن نجوم الفن في دراما رمضان، كالآتي:

زلزال

بعد طرح إعلان مسلسل "زلزال"، أغنية "سيبونا بقي في حالنا"، ظهر الفنان محمد رمضان في أكثر من مهنة، منها جرسون، وبائع فول وعامل فراشة.

أغنية مسلسل زلزال

ولد الغلابة

رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى (ضاحي)، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين (ضاحي).

أغنية ولد الغلابة

البرنسيسة بيسة

جسّدت مي عز الدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش بإيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية

كلبش 3

يتقدم أمير كرارة (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.

إعلان كلبش 3

زي الشمس

تدور أحداث المسلسل، في إطار تشويقي مثير حيث يتعرض شقيق المحامية (دينا الشربيني) إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقته في البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.

إعلان زي الشمس

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هوجان

تدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، ويمارس مصارعة الشوارع، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

إعلان مسلسل هوجان

مسلسل قمر هادي

تدور أحداث حول (هادي أبو المكارم)، لاعب الرالي، الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.

إعلان مسلسل قمر هادي

لمس أكتاف

يتورط الملاكم (أدهم) في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا.

إعلان المسلسل

لآخر نفس

في إطار درامي مشوق تتعرض مهندسة لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.

إعلان المسلسل

سوبر ميرو

تجسد إيمي، شخصية البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

إعلان المسلسل